LE LOZ POT’FEST #4 Rue de la Serve Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

LE LOZ POT’FEST #4

Rue de la Serve Parc Maury Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Krav Boca (Punk Hip-Hop)

Golimar (Hip-Hop Electro)

Celle qui attend , cie Forces fébriles (Théatre)

PROGRAMMATION

Krav Boca (Punk Hip-Hop)

Golimar (Hip-Hop Electro)

Celle qui attend , cie Forces fébriles (Théatre)

Cie Forces Fébriles Celle qui attend

Celle-qui-attend a du mal à se lever le matin. Elle trouve qu’elle manque de raisons de le faire. Un jour, au hasard de sa rencontre avec Rouky, elle se retrouve embarquée sur une ZAD. La découverte de ce territoire en lutte et de ses habitant·e·s la bouleverse. Elle tombe amoureuse de Rouky.

Pourtant, lorsqu’elle se retrouve confrontée aux risques à prendre pour sauvegarder ces liens et cet idéal politique, le choix qu’elle opère interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … Et du désengagement.

Golimar (Hip-Hop Electro)

Porté sur scène par une énergie punk, sur des boucles techno au service de textes rares, Golimar creuse le sillon d’un rap synthétique chanté, et fait le point sur l’époque en même temps qu’il invite à danser. Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2024, le duo de Montpelliérain propose un live débridé et explosif.

Krav Boca (Punk Hip-Hop)

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. 500 concerts, et plus d’une dizaine de tournées à l’étranger (Grèce, Italie, Allemagne, Suisse, Maroc…) ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif.

Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques . Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.

Vivre libre ou mourir le cri des Bérus résonne encore. .

Rue de la Serve Parc Maury Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Krav Boca (Punk Hip-Hop)

Golimar (Electro Hip-Hop)

The One Who Waits, Forces f%E9briles Theater Company (Theater)

L’événement LE LOZ POT’FEST #4 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental