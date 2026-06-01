CINECO MARTY SUPREME La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO MARTY SUPREME La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 24 juin 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO MARTY SUPREME
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie.
Durée 02h30min Genre Biopic, Drame Mention Tout Public
Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie, le mercredi 24 juin à 21h à Florac.
Durée 02h30min
Genre Biopic, Drame
Mention Tout Public
Origine Etats-Unis (VO)
De Josh Safdie
Avec Timothée CHALAMET, Gwyneth PALTROW, Odessa A’zion
Synopsis
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.
Critique
Tout concourt à faire de Marty Supreme une fable existentielle à entrées multiples, inspirée d’un personnage réel (Marty Reisman) mais surtout portée par un époustouflant Timothée Chalamet assumant pleinement l’effet miroir d’un personnage immature et impatient. Une ode au capitalisme et à la réussite, une claque, un revers assassin qui vous cloue dans votre fauteuil ! .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Marty Supreme by Josh Safdie.
Running time: 02h30min Genre: Biopic, Drama Mention: All Audiences
L’événement CINECO MARTY SUPREME Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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