LABORATOIRE D’ECRITURE CRÉATIVE Florac Trois Rivières

A toutes celles et ceux qui pensent n’avoir rien à dire, ne pas savoir écrire, mais qui auraient bien envie quand même…d’OSER ! A toutes celles et ceux qui en ont envie, que la plume chatouille, ce laboratoire d’écriture créative est pour vous. Un temps pour explorer, inventer, s’amuser, s’évader, partager, autour des mots, avec les mots. Entendre sa voix et celle des autres, s’étonner, apprécier et recommencer.

Animé par Anne-Sophie Mignot au 17 rue du Pêcher à Florac.

For all those who think they have nothing to say, who don’t know how to write, but who would like to DARE anyway! This creative writing laboratory is for all those who feel like it, and whose pen tickles. A time to explore, invent, have fun, escape and share, around words and with words.

