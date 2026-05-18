CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE La genette verte Florac Trois Rivières
CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE La genette verte Florac Trois Rivières mercredi 10 juin 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE
La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson,
Durée 02h42min, Genre Action, Comédie, Origine Etats-Unis (VO)
Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, le mercredi 10 juin à 21h à la Genette verte, à Florac.
Durée 02h42min
Genre Action, Comédie
Origine Etats-Unis (VO)
Avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
Synopsis:
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa , indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé… .
La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Paul Thomas Anderson’s One battle after another ,
Running time: 02h42min, Genre: Action, Comedy, Origin: USA (VO)
L’événement CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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