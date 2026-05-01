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ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières

ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières

ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières samedi 23 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque de Florac

Adresse : 20 avenue Jean Monestier

Ville : 48400 Florac Trois Rivières

Département : Lozère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Florac Trois Rivières

ATELIER LISONS DU THÉÂTRE

Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers
une lecture collective. Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans. Goûter partagé. Sur réservation.
Vous êtes-vous déjà demandé comment on passe d’une lecture silencieuse à une lecture à voix haute ? D’un texte
de théâtre à une scène jouée ? Ou comment, quand un acteur joue, il peut faire vivre son texte ?
Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers
une lecture collective.
Rendez-vous à la bibliothèque de Florac samedi 23 mai de 14h à 18h30, avec un goûter partagé.
Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans.
Gratuit Sur réservation 07.77.07.09.08 cie.imbido@gmail.com   .

Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08  cie.imbido@gmail.com

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English :

Dive into an excerpt from Strindberg’s Dance of Death, and let us guide you towards a collective reading
a collective reading. For beginners and amateurs, ages 14 and up. Shared snack. Reservations required.

L’événement ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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