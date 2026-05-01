ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

ATELIER LISONS DU THÉÂTRE

Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers

une lecture collective. Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans. Goûter partagé. Sur réservation.

Vous êtes-vous déjà demandé comment on passe d’une lecture silencieuse à une lecture à voix haute ? D’un texte

de théâtre à une scène jouée ? Ou comment, quand un acteur joue, il peut faire vivre son texte ?

Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers

une lecture collective.

Rendez-vous à la bibliothèque de Florac samedi 23 mai de 14h à 18h30, avec un goûter partagé.

Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans.

Gratuit Sur réservation 07.77.07.09.08 cie.imbido@gmail.com .

Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

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English :

Dive into an excerpt from Strindberg’s Dance of Death, and let us guide you towards a collective reading

a collective reading. For beginners and amateurs, ages 14 and up. Shared snack. Reservations required.

L’événement ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes