ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières
ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Bibliothèque de Florac Florac Trois Rivières samedi 23 mai 2026.
Florac Trois Rivières
ATELIER LISONS DU THÉÂTRE
Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers
une lecture collective. Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans. Goûter partagé. Sur réservation.
Vous êtes-vous déjà demandé comment on passe d’une lecture silencieuse à une lecture à voix haute ? D’un texte
de théâtre à une scène jouée ? Ou comment, quand un acteur joue, il peut faire vivre son texte ?
Venez plonger, avec joie et minutie, dans un extrait de La Danse de mort de Strindberg, et vous laisser guider vers
une lecture collective.
Rendez-vous à la bibliothèque de Florac samedi 23 mai de 14h à 18h30, avec un goûter partagé.
Pour débutant ou amateur, à partir de 14 ans.
Gratuit Sur réservation 07.77.07.09.08 cie.imbido@gmail.com .
Bibliothèque de Florac 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com
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English :
Dive into an excerpt from Strindberg’s Dance of Death, and let us guide you towards a collective reading
a collective reading. For beginners and amateurs, ages 14 and up. Shared snack. Reservations required.
L’événement ATELIER LISONS DU THÉÂTRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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