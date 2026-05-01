CINECO BAISE-EN-VILLE La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO BAISE-EN-VILLE La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 20 mai 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO BAISE-EN-VILLE
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Projection du film Baise-en-ville de Martin Jauvat.
Durée 01h34min ; Genre Comédie ; Mention Tout Public ; Origine France (VF)
C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ? Vous le saurez en allant voir ce film qui n’a rien de pornographique mais tout d’une comédie jubilatoire.
Projection du film Baise-en-ville de Martin Jauvat le mercredi 20 mai à la Genette Verte à Florac à 18h.
Durée 01h34min
Genre Comédie
Mention Tout Public
Origine France (VF)
Avec Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot, William Lebghil, Sébastien Chassagne
Synopsis
Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d’un taf pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d’auto-école, est prête à tout pour l’aider même à lui prêter son baise-en-ville. Mais… C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ?
Savez-vous ce que cela signifie ? Vous le saurez en allant voir ce film qui n’a rien de pornographique mais tout d’une comédie jubilatoire. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Baise-en-ville by Martin Jauvat.
Running time: 01h34min; Genre: Comedy; Recommended for all audiences; Origin: France (VF)
What’s a baise-en-ville, anyway? You’ll find out when you see this film, which isn’t at all pornographic, but has all the makings of a jubilant comedy.
L’événement CINECO BAISE-EN-VILLE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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