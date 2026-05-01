CINECO GRAND CIEL La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO GRAND CIEL La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 27 mai 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO GRAND CIEL
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Projection du film Grand Ciel de Hata Akihiro.
Sortie en 2026 ; Durée 01h32min ; Genre Thriller ; Mention Tout Public ; Origine France (VF) ;
Le film mêle réalisme social et fantastique, intime et lutte des classes. C’est efficace, angoissant, solide comme une critique sociale en béton armé.
Projection du film Grand Ciel le mercredi 27 mai à la Genette Verte à Florac à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h32min
Genre Thriller
Mention Tout Public
Origine France (VF)
De Hata Akihiro
Avec Damien Bonnard, Samir Guesmi, Mouna Soualem
Synopsis Vincent travaille au sein d’une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Lorsqu’un ouvrier disparaît, Vincent et ses collègues suspectent leur hiérarchie d’avoir dissimulé son accident. Mais bientôt un autre ouvrier disparait.
Critique Sorti de la Femis, Akihiro Hata est un cinéaste japonais installé en France. Il signe un étonnant mélange entre Ressources humaines de Laurent Cantet, et Alien de Ridley Scott, mêlant réalisme social et fantastique, intime et lutte des classes, dans un film à l’univers sonore époustouflant. Le long-métrage revisite ainsi, avec une certaine habileté, le thriller psychologique sur fond d’aspiration sociale. C’est efficace, angoissant, solide comme une critique sociale en béton armé. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Grand Ciel by Hata Akihiro.
Released in 2026; Running time: 01h32min; Genre: Thriller; Mention: All Audiences; Origin: France (VF);
The film blends social realism and fantasy, intimacy and class struggle. It’s effective, frightening and as solid as a rock-solid social critique.
L’événement CINECO GRAND CIEL Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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