CINECO ORWELL 2+2=5 La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO ORWELL 2+2=5 La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 20 mai 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO ORWELL 2+2=5
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck.
Sortie en 2026 ; Durée 01h59min ; Genre Documentaire ; Mention Tout Public
Origine USA (VO)
Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire.
Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, le mercredi 20 mai à la Genette Verte à Florac à 20h30.
Sortie en 2026
Durée 01h59min
Genre Documentaire
Mention Tout Public
Origine USA (VO)
Synopsis 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.
Critique Par un travail formel inventif, par son montage nerveux, son habillage graphique, sa rythmique dynamitée par la proposition du compositeur Alexeï Aïgui, le documentariste explore ce qui dans l’œuvre de l’auteur anglais anticipe nos sociétés actuelles post-vérité, mécanismes autoritaires, surveillance généralisée, fausses informations… Édifiant et sidérant. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the documentary film Orwell 2+2=5 by Raoul Peck.
Released in 2026; Running time: 01h59min; Genre: Documentary; Recommended for all audiences
Origin USA (VO)
This film delves into the last months of Orwell?s life and his visionary work.
L’événement CINECO ORWELL 2+2=5 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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