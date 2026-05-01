TRACE(S) UN CONCERT DE LAURE SCHAPPLER À LA MANUFACTURE DE FLORAC Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

TRACE(S) UN CONCERT DE LAURE SCHAPPLER À LA MANUFACTURE DE FLORAC

Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée en deux temps

18h 20h rencontre avec l’artiste et immersion dans l’univers du projet

20h30 concert TRACE(S) création musicale originale de Laure Schappler, violoniste et compositrice

Atelier TUFFERY accueille TRACE(S), présentée pour la première fois en public, une création musicale originale de Laure Schappler, violoniste et compositrice, dont le travail s’inscrit dans une scène musicale contemporaine exigeante.

Sur scène, elle est accompagnée de Galaad Germa, musicien et ingénieur du son. Ensemble, ils proposent un concert mêlant violon et création sonore en direct, où la musique se construit en temps réel.

Le concert laisse une large place à l’improvisation et se construit sous les yeux et les oreilles du public, dans une forme libre et vivante.

TRACE(S) prend la forme d’un voyage musical en plusieurs parties, une exploration intérieure où la musique devient un espace de recherche et de ressenti.

Le projet suit un chemin intime à l’intérieur de soi. Une immersion dans ce qui nous habite l’âme, la mémoire et l’énergie.

Une proposition singulière, à vivre comme une expérience, qui donne autant envie d’écouter que d’échanger.

La soirée débutera dès 18h par un temps de rencontre avec l’artiste, aux côtés de Myriam et Julien d’Atelier TUFFERY, autour d’un apéritif cocktail. Le concert débutera à 20h30.

Une première représentation, dans un format intimiste et en places limitées.

• Tarif 25€ TTC

• Durée 45 minutes .

Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

An evening in two parts

6 8 pm: meeting with the artist and immersion in the world of the project

8:30pm: TRACE(S) concert: original musical creation by violinist and composer Laure Schappler

L’événement TRACE(S) UN CONCERT DE LAURE SCHAPPLER À LA MANUFACTURE DE FLORAC Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes