CINECO LA MAISON DES FEMMES La Genette Verte Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

CINECO LA MAISON DES FEMMES

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 21:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet.

Durée 01h51min, Genre Drame, Origine France (VF)

Entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet, le mercredi 3 juin à 21h à la Genette verte à Florac.

Durée 01h51min

Genre Drame

Origine France (VF)

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps.

Synopsis

A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Critique:

Sujet grave traité avec beaucoup d’humour qui évite tout misérabilisme et porté par une distribution remarquable qui apporte des énergies communicatives. Mélisa Godet choisit de célébrer la reconstruction, donne à voir une force émotionnelle rare et rappelle que la solidarité peut être un moteur puissant, et que, même dans les contextes les plus difficiles, l’espoir demeure ! À la fois utile et enthousiasmant, ce film poignant et lumineux est à découvrir sans hésitation. .

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of La maison des femmes by Melisa Godet.

Running time: 01h51min, Genre: Drama, Origin: France (VF)

Between care, listening and solidarity, a team fights every day to help women victims of violence to rebuild their lives.

L’événement CINECO LA MAISON DES FEMMES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes