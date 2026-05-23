MINI-CONFÉRENCE LA RELATIVITÉ Médiathèque Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

MINI-CONFÉRENCE LA RELATIVITÉ

Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Une mini-conférence pour découvrir une grande idée scientifique !

Thème Qu’est-ce que la relativité ? Rencontre courte et accessible !

La médiathèque de Florac vous propose une mini-conférence pour découvrir une grande idée scientifique !

Thème Qu’est-ce que la relativité ?

Jeudi 28 mai 2026 à 18h à la Médiathèque de Florac.

Présentation par Olivier Clément

Une rencontre courte et accessible pour comprendre les bases d’un concept majeur de la physique moderne.

Entrée libre et gratuite

Renseignements 04 66 45 11 94

Une belle occasion de s’ouvrir à la science, simplement et en 30 minutes ! .

Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 33

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English :

A mini-conference to discover a great scientific idea!

Theme: What is relativity? Short and accessible!

L’événement MINI-CONFÉRENCE LA RELATIVITÉ Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes