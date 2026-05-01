LISONS DU THÉÂTRE ! Médiathèque Florac Trois Rivières
LISONS DU THÉÂTRE ! Médiathèque Florac Trois Rivières samedi 23 mai 2026.
Florac Trois Rivières
LISONS DU THÉÂTRE !
Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
atelier original autour du théâtre lecture de La danse de la mort d’August Strindberg. Une immersion dans l’œuvre de Strindberg, entre lecture, jeu et exploration vocale.
À partir de 14 ans. Gratuit sur réservation
Lisons du théâtre avec la compagnie IMBIDO !
La compagnie IMBIDO vous propose un atelier original autour du théâtre lecture de La danse de la mort d’August Strindberg
Samedi 23 mai 2026 de 14h à 18h30, à la Médiathèque de Florac.
Au programme
Un atelier à voix haute pour découvrir un texte de théâtre grâce à une interprétation guidée et animée. Une immersion dans l’œuvre de Strindberg, entre lecture, jeu et exploration vocale.
À partir de 14 ans
Gratuit sur réservation
Contact réservation cie.imbido@gmail.com ou 07 77 07 09 08. .
Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com
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English :
original theater workshop: reading of August Strindberg?s Dance of Death. An immersion in Strindberg?s work, combining reading, acting and vocal exploration.
Ages 14 and up. Free on reservation
L’événement LISONS DU THÉÂTRE ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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