LISONS DU THÉÂTRE ! Médiathèque Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

LISONS DU THÉÂTRE !

Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

atelier original autour du théâtre lecture de La danse de la mort d’August Strindberg. Une immersion dans l’œuvre de Strindberg, entre lecture, jeu et exploration vocale.

À partir de 14 ans. Gratuit sur réservation

Lisons du théâtre avec la compagnie IMBIDO !

La compagnie IMBIDO vous propose un atelier original autour du théâtre lecture de La danse de la mort d’August Strindberg

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 18h30, à la Médiathèque de Florac.

Au programme

Un atelier à voix haute pour découvrir un texte de théâtre grâce à une interprétation guidée et animée. Une immersion dans l’œuvre de Strindberg, entre lecture, jeu et exploration vocale.

À partir de 14 ans

Gratuit sur réservation

Contact réservation cie.imbido@gmail.com ou 07 77 07 09 08. .

Médiathèque 20 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

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English :

original theater workshop: reading of August Strindberg?s Dance of Death. An immersion in Strindberg?s work, combining reading, acting and vocal exploration.

Ages 14 and up. Free on reservation

L’événement LISONS DU THÉÂTRE ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes