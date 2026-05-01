SÉNIORS ET ALORS! La Genette verte Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

SÉNIORS ET ALORS!

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Spectacle humoristique sur le bien vieillir, suivi d’un temps d’échange, de partage, ainsi que d’un moment convivial autour d’un goûter;

Séniors et alors! est un spectacle humoristique sur le bien vieillir. Il vous est proposé le jeudi 28 mai à 14h30 à la Genette verte par la Compagnie Internationale Alligator, une compagnie de théâtre engagée dans des projets artistiques et de sensibilisation.

Ce spectacle, qui se veut énergique, drôle, touchant, et accessible à tous, aborde avec humour et sensibilité la question du bien vieillir.

Gratuit, il sera suivi d’un temps d’échange, de partage, ainsi que d’un moment convivial autour d’un goûter.

Réservation au 04 67 69 33 00. .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 67 69 33 00 diffusioncia@gmail.com

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English :

A humorous show on ageing well, followed by a time of sharing and conviviality over a snack;

L’événement SÉNIORS ET ALORS! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes