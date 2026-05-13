ATELIER MULTIDANSE INTERGENERATIONNEL Studio de danse de la Genette Verte Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

ATELIER MULTIDANSE INTERGENERATIONNEL

Studio de danse de la Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Danser ensemble ! Un atelier de 45 min avec un accueil au studio 15 min avant le début de l’atelier.

Une pratique adaptée au solo comme aux duos, trios, … Des propositions qui permettent à tous.tes quel que soit l’âge ou l’expérience de se retrouver pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission.

Danser ensemble ! Un atelier de 45 min avec un accueil au studio 15 min avant le début de l’atelier.

Une pratique adaptée au solo comme aux duos, trios, … Des propositions qui permettent à tous.tes quel que soit l’âge ou l’expérience de se retrouver pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission.

Pour explorer les bases du mouvement dansé adaptées à tous les âges, pour se mettre ou se remettre à la danse, continuer à danser, découvrir et expérimenter ensemble. .

Studio de danse de la Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 31 76 81 57

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English :

Dancing together! A 45-minute workshop with a welcome at the studio 15 minutes before the start of the workshop.

Suitable for solos, duos, trios, etc. Proposals that allow everyone, whatever their age or experience, to come together for a workshop where dance becomes a playground for sharing and transmission.

L’événement ATELIER MULTIDANSE INTERGENERATIONNEL Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère