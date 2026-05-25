Florac Trois Rivières

JEU DE PISTE SENIORS

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Venez participer à un grand jeu de piste en équipe organisé par CODEP EPGV 48 recherche d’indices, activités physiques accessibles à tous, pique-nique tiré du sac, conférence animée par le Parc national des Cévennes. Inscription avant fin mai auprès de votre animateur

Pensez à préciser si vous souhaitez bénéficier du transport en bus.

Vous êtes senior et vous avez envie de passer une journée conviviale et ludique ?

Organisé par CODEP EPGV 48 (Comité Départemental de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire en Lozère), cet événement vous donne rendez-vous à Florac pour une journée conviviale, ludique et pleine de découvertes !

Le mardi 16 juin, venez participer à un grand jeu de piste en équipe au cœur du Parc national des Cévennes recherche d’indices, activités physiques accessibles à tous, pique-nique tiré du sac, conférence animée par le Parc national des Cévennes.

Des bus sont mis à disposition au départ de Langogne, Châteauneuf, Pelouse, Badaroux, Mende, Balsièges, Saint-Bauzile, Barjac, Chanac, Le Monastier et Marvejols.

Participation 5 €

Inscription avant fin mai auprès de votre animateur

Pensez à préciser si vous souhaitez bénéficier du transport en bus.

Contact CODEP EPGV 48 04 66 49 69 04

Mail lozere@comite-epgv.fr .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 69 04 lozere@comite-epgv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a great team treasure hunt organized by CODEP EPGV 48: search for clues, physical activities accessible to all, picnic, conference hosted by the Cévennes National Park. Register before the end of May with your activity leader

Please specify if you would like bus transport.

L’événement JEU DE PISTE SENIORS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes