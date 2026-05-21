L’INJUSTE PRIX DE NOTRE ALIMENTATION QUELS COÛTS POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE ? Institut Agro Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

L’INJUSTE PRIX DE NOTRE ALIMENTATION QUELS COÛTS POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE ?

Institut Agro 9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Après une présentation interactive de cette étude, nous échangerons sur des projets concrets sur le territoire du sud Lozère, et quels rôles peuvent avoir les élu.e.s locaux et les citoyen.ne.s. Ouvert à tous et toutes, gratuit. Inscription obligatoire;

Mardi 2 juin, à l’institut agro de Florac, le projet alimentaire du territoire vous invite à la présentation interactive de l’étude L’injuste prix de notre alimentation Quels coûts pour la société et la planète ?

Cette étude, réalisée en 2024 par Le Secours Catholique, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération Française des Diabétiques, démontre que notre système agricole et alimentaire génère des impacts économiques, sanitaires et environnementaux dramatiques. Elle démontre notamment que le prix que l’on paie pour se nourrir ne reflète en aucune manière les coûts pour la société, et invite à repenser en profondeur notre système alimentaire ainsi que la façon dont il est soutenu, notamment par les pouvoirs publics.

Après une présentation interactive de cette étude, nous échangerons sur des projets concrets sur le territoire du sud Lozère, et quels rôles peuvent avoir les élu.e.s locaux et les citoyen.ne.s.

Ouvert à tous et toutes, gratuit.

Inscription obligatoire via le lien. .

Institut Agro 9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

After an interactive presentation of the study, we’ll discuss concrete projects in southern Lozère, and the role that local elected representatives and citizens can play. Open to all, free of charge. Registration required;

L’événement L’INJUSTE PRIX DE NOTRE ALIMENTATION QUELS COÛTS POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE ? Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes