CINÉCO ON VOUS CROIT Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO ON VOUS CROIT

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?

Diffusion du film On vous croit de Dufeys Arnaud Genre drame- Durée 1h18min Origine Belgique (VF)

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Today, Alice finds herself in front of a judge and has no room for error. She must defend her children, whose custody is being challenged. Can she protect them from their father before it’s too late?

Price from 4? to 6?

