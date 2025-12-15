CINECO ON VOUS CROIT Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CINECO ON VOUS CROIT Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 12 mars 2026.
CINECO ON VOUS CROIT
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Projection du film On vous croit de Dufeys Arnaud, jeudi 12mars, à la salle polyvalente, à 20h30.
Durée 01h18min/ Genre Drame Origine Belgique (VF)
Synopsis:
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie
English :
Screening of the film On vous croit by Dufeys Arnaud, Thursday March 12, at the Salle polyvalente, 8:30pm.
Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)
