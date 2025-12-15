CINECO ON VOUS CROIT Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO ON VOUS CROIT

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Projection du film On vous croit de Dufeys Arnaud, jeudi 12mars, à la salle polyvalente, à 20h30.

Durée 01h18min/ Genre Drame Origine Belgique (VF)

Synopsis:

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of the film On vous croit by Dufeys Arnaud, Thursday March 12, at the Salle polyvalente, 8:30pm.

Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)

