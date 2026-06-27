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CINECO SAUVAGE Saint-Germain-de-Calberte

vendredi 21 août 2026 · Saint-Germain-de-Calberte

CINECO SAUVAGE Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48370 Saint-Germain-de-Calberte
Département
Lozère
Tarif
4 4 4 Enfant

Saint-Germain-de-Calberte

CINECO SAUVAGE

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film SAUVAGE Camille PONSIN

Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Synopsis:
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie.   .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)

L’événement CINECO SAUVAGE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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