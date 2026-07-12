CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES Florac Trois Rivières
mercredi 7 octobre 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Projection du film « Sauvons les meubles » de Catherine Cosme. Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film « Sauvons les meubles » de Catherine Cosme Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film « Sauvons les meubles » by Catherine Cosme. Runtime: 1 hr 26 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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