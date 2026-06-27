CINECO SAUVONS LES MEUBLES Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 11 octobre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO SAUVONS LES MEUBLES
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Projection du film Sauvons les meubles de Catherine Cosme. Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film Sauvons les meubles de Catherine Cosme, dimanche 11 Octobre, au Piboulio, à 20h00.
Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Synopsis:
Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Sauvons les meubles by Catherine Cosme. Runtime: 1 hr 26 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO SAUVONS LES MEUBLES Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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