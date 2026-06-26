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CINÉCO TOY STORY 5 Meyrueis

CINÉCO TOY STORY 5 Meyrueis

CINÉCO TOY STORY 5 Meyrueis jeudi 20 août 2026.

Adresse
Village
Ville
48150 Meyrueis
Département
Lozère
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
5 5 Enfant

Meyrueis

CINÉCO TOY STORY 5

Village Meyrueis Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Projection du film Toy Story 5 à 18h à la salle polyvalente de Meyrueis.
Toy story 5
USA, 2026, 1h42
De Andrew Stanton
Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils
découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour
un plein air en famille l’été il sera idéal.
On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !
On croise les doigts…   .

Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40 

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English :

Screening of the movie Toy Story 5 at 6:00 p.m. at the Meyrueis Multipurpose Hall.

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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