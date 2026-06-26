Meyrueis

CINÉCO TOY STORY 5

Village Meyrueis Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Projection du film Toy Story 5 à 18h à la salle polyvalente de Meyrueis.

Toy story 5

USA, 2026, 1h42

De Andrew Stanton

Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils

découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour

un plein air en famille l’été il sera idéal.

On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !

On croise les doigts… .

Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

Screening of the movie Toy Story 5 at 6:00 p.m. at the Meyrueis Multipurpose Hall.

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes