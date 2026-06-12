CINECO TOY STORY 5 Village Meyrueis
CINECO TOY STORY 5 Village Meyrueis jeudi 20 août 2026.
Meyrueis
CINECO TOY STORY 5
Village 33 Avenue de la Gare Meyrueis Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Projection du film TOY STORY5 Origine USA (VO)
Projection du film TOY STORY5
Durée 01h40min Genre Animation Aventure Famille/ Origine Etats-Unis
Synopsis:
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Village 33 Avenue de la Gare Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Screening of the film TOY STORY5 USA Origin (VO)
L’événement CINECO TOY STORY 5 Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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