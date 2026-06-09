CINECO TOY STORY 5 Ciné-Théatre LA FORGE Villefort
CINECO TOY STORY 5 Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 2 août 2026.
Villefort
CINECO TOY STORY 5
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Projection du film TOY STORY5 Origine USA (VO)
Projection du film TOY STORY5
Durée 01h40min Genre Animation Aventure Famille/ Origine Etats-Unis
Synopsis:
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Screening of the film TOY STORY5 USA Origin (VO)
L’événement CINECO TOY STORY 5 Villefort a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
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