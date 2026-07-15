CINECO VIVALDI ET MOI Relais Stevenson Florac Trois Rivières
mercredi 9 septembre 2026 · Relais Stevenson · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
CINECO VIVALDI ET MOI
Relais Stevenson 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Relais Stevenson 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)
L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Florac Trois Rivières 15 juillet 2026
- CONCERT TITOTEM Florac Trois Rivières 16 juillet 2026
- CONCERT MUSIQUE BAROQUE ORIENTALE ET IMPROVISÉE Eglise Saint martin Florac Trois Rivières 16 juillet 2026
- CONCERT ZEPHIR Florac Trois Rivières 17 juillet 2026
- CONCERT GASPARD LEVENTRE Florac Trois Rivières 20 juillet 2026