CINECO VIVALDI ET MOI Saint-Germain-de-Calberte
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Germain-de-Calberte
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Calberte
CINECO VIVALDI ET MOI
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto , à la Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Calberte le 12 Septembre à 21h00.
Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Synopsis:
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)
L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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