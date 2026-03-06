CINECO ZOOTOPIE 2 Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO ZOOTOPIE 2

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard & Jared Bush, dimanche 26 avril, au Piboulio, à 18h.

Durée 01h47min Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille Origine USA (VF)

Synopsis:

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise… .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Zootopie 2 by Byron Howard & Jared Bush. Running time: 1h47min Genre: Adventure, Animation, Family, Comedy Origin: USA (VF)

