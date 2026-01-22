FÊTE DU PÉLARDON Sainte-Croix-Vallée-Française

FÊTE DU PÉLARDON

Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

2026-05-03

2026-05-03

2026-05-03

La 24e Fête du Pélardon vous donne rendez-vous le dimanche 3 mai 2026, en présence du syndicat AOP Pélardon, pour une journée gourmande et conviviale au cœur des Cévennes.

Flânez sur le marché animé de producteurs et d’artisans locaux, découvrez les savoir-faire du territoire et laissez-vous tenter par des saveurs authentiques. Temps fort de la journée, le Challenge du Goût récompensera le meilleur pélardon, élu par un jury composé de professionnels, de consommateurs avertis et des enfants des écoles de la vallée. Tout au long de la journée, participez à des ateliers gastronomiques animés par des passionnés et partagez un délicieux repas du midi à base de produits locaux (sur réservation).

Amateurs et amatrices de gastronomie, amoureux et amoureuses des Cévennes, notez la date et venez célébrer un fromage emblématique et un territoire vivant lors de cette édition incontournable de la Fête du Pélardon, qui fera vibrer la Vallée Française le dimanche 3 mai !

Plus d’informations sur le programme à venir. .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

The 24th Fête du Pélardon will be held on Sunday, May 3, 2026, in the presence of the Pélardon PDO syndicate, for a gourmet and convivial day in the heart of the Cévennes.

