STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française

STAGE VIDÉO

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Journée

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

2026-04-27

Guillaume, du collectif MOM, propose aux jeunes de créer LEUR film, du scénario à la réalisation ! A partir de 9 ans. Repas tiré du sac. Sur inscription par mail.

Guillaume Cir est un intervenant régulier du Foyer rural de la Vallée française. Avec l’association Collectif Mom, il propose séjours, spectacles, stages… Et bien sûr les hebdos de l’été !

Du lundi 27 au jeudi 30 avril au Piboulio, de 10h à 17h, repas tiré du sac.

80€ les 4 jours + adhésion

Sur inscription par mail.

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

Guillaume, from the MOM collective, invites young people to create THEIR film, from script to direction! Ages 9 and up. Packed lunch. Please register by e-mail.

