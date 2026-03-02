STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française lundi 27 avril 2026.
STAGE VIDÉO
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 80 – 80 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Guillaume, du collectif MOM, propose aux jeunes de créer LEUR film, du scénario à la réalisation ! A partir de 9 ans. Repas tiré du sac. Sur inscription par mail.
Guillaume du collectif MOM propose aux jeunes de créer LEUR film, du scénario à la réalisation ! À partir de 9 ans.
Guillaume Cir est un intervenant régulier du Foyer rural de la Vallée française. Avec l’association Collectif Mom, il propose séjours, spectacles, stages… Et bien sûr les hebdos de l’été !
Du lundi 27 au jeudi 30 avril au Piboulio, de 10h à 17h, repas tiré du sac.
80€ les 4 jours + adhésion
Sur inscription par mail. .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guillaume, from the MOM collective, invites young people to create THEIR film, from script to direction! Ages 9 and up. Packed lunch. Please register by e-mail.
L’événement STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère