STAGE DE CIRQUE POUR ENFANTS Sainte-Croix-Vallée-Française

STAGE DE CIRQUE POUR ENFANTS

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 60 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-20

Le foyer rural propose un stage des arts du cirque pour les vacances de printemps ! Pour les 3 à 5 ans, de 10 à 11h. Pour les 6 à 12 ans, de 11h à 17h (prévoyez un pique-nique). Sur inscription par mail.

Le foyer rural propose un stage des arts du cirque pour les vacances de printemps, du 20 au 22 avril !

Pour les 3 à 5 ans de 10 à 11h 10 € + adhésion au foyer

Pour les 6 à 12 ans de 11h à 17h 60 € + adhésion au foyer (prévoir un pique-nique)

Sur inscription par mail. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

The Foyer Rural is offering a circus arts workshop for the spring vacations! For ages 3 to 5, from 10 to 11 a.m. For 6 to 12 year-olds, from 11am to 5pm (bring a picnic). Registration by e-mail.

