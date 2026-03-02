JOURNÉE ORIGAMI Sainte-Croix-Vallée-Française

JOURNÉE ORIGAMI

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le foyer rural propose une journée origami pour toute la famille, vendredi le 1er mai, de 10 h à 17h, au Piboulio ! 20 € pour toute la famille. Repas tiré du sac. Les moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

The Foyer Rural organizes an origami day for the whole family! Packed lunch. Children under 7 must be accompanied by an adult. Register by e-mail.

