JOURNÉE ORIGAMI Sainte-Croix-Vallée-Française

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
2026-05-01
Le foyer rural propose une journée origami pour toute la famille, vendredi le 1er mai, de 10 h à 17h, au Piboulio ! 20 € pour toute la famille. Repas tiré du sac. Les moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr
The Foyer Rural organizes an origami day for the whole family! Packed lunch. Children under 7 must be accompanied by an adult. Register by e-mail.
