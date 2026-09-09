CineHorizontes 2026 – Festival de cinéma espagnol de Marseille, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

CineHorizontes 2026 – Festival de cinéma espagnol de Marseille Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

« Federico García Lorca, Salvador Dalí et Luis Buñuel à la “Résidence d’Étudiants” de Madrid : une amitié surréaliste ».

Conférence d’Emmanuel Le Vagueresse, professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne où il enseigne la littérature espagnole contemporaine.

La « Résidence d’Étudiants » de Madrid fut jusqu’en 1936 un lieu unique en Espagne, où bouillonnèrent différents arts, souvent avant-gardistes, parmi lesquels les créations du poète Federico García Lorca, du peintre Salvador Dalí et du cinéaste Luis Buñuel naquirent pratiquement et trouvèrent une émulation fertile, d’abord portées par une amitié intense et singulière, avant que la Guerre d’Espagne ne vînt rebattre les cartes à jamais de manière tragique.

(programmation en cours)

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille