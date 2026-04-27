CineHorizontes Festival de Cinéma Espagnol de Marseille Cinéma Le Prado & différents cinémas de Marseille Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

CineHorizontes Festival de Cinéma Espagnol de Marseille

Du 08/10 au 16/10/2026 tous les jours. Cinéma Le Prado & différents cinémas de Marseille 36 avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-08

CineHorizontes | Festival de Cinéma Espagnol de Marseille. 25e édition dans plusieurs salles à Marseille et en région Sud.

Le meilleur du cinéma espagnol actuel, 50 films, + focus > Le cinéma espagnol au féminin + masterclass, soirées et évènements



Le festival CineHorizontes présente chaque année depuis 25 ans une sélection rigoureuse et engagée de long-métrages de fiction, de documentaires et de courts-métrages en compétition officielle, ainsi que des films en Panorama. Une programmation très riche d’une cinquantaine de longs et courts métrages, documentaires, afin de rendre compte du dynamisme et des dernières tendance du cinéma espagnol, le tout couplé à des événements festifs et culturels, des MasterClass, des rencontres ! Chaque édition a toujours mis un point d’honneur à faire connaître le travail de réalisateurs reconnus mais aussi inconnus du public français en montrant un cinéma actuel, passionné et ce dans le plus grand croisement des genres. .

Cinéma Le Prado & différents cinémas de Marseille 36 avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 44 81 79

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English :

CineHorizontes | Festival de Cinéma Espagnol de Marseille. 25th edition in several theaters in Marseille and the South of France.

L’événement CineHorizontes Festival de Cinéma Espagnol de Marseille Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille