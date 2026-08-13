Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA 90’S

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-20

Un film de Jonah Hill, dans le cadre du cycle Traces urbaines cultures alternatives à l’écran

Cycle Traces Urbaines cultures alternatives à l’écran

À travers ce cycle de projections, nous vous proposons d’explorer ces contre-cultures qui ont façonné des imaginaires puissants et profondément contemporains. Le cinéma devient ici un terrain d’observation sensible et engagé il capte les gestes, les luttes, les esthétiques et les récits de celles et ceux qui vivent, transforment et réinventent le monde à la marge… jusqu’à parfois en déplacer le centre.

2ème film 90’s

À Los Angeles dans les années 90s, Stevie, un jeune garçon de 13 ans, fuit sa famille turbulente pour se tenir avec des amis qu’il a rencontrés dans un magasin de skate. Il se retrouve dans un monde de plaisir, de danger et d’excitation.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.

Durée du film 84 minutes .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉMA 90’S

A film by Jonah Hill, as part of the Urban Traces: Alternative Cultures on Screen series

L’événement CINÉMA 90’S Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES