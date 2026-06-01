Joinville

Cinéma à l’auditoire de Joinville L’abandon

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Tout public

Retrouvez le tout nouveau film L’abandon à 18h (durée 1h41)

Synopsis Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique.

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville L’abandon Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville