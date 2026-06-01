, Arquivo Histórico de Joinville, Joinville

Mercredi 10 juin, 19h00 Arquivo Histórico de Joinville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T00:00:00+02:00 – 2026-06-11T01:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00 – 2026-06-11T01:30:00+02:00

Arquivo Histórico de Joinville Avenida Hermann August Lepper, 650 Joinville 89221-005 Saguaçu Santa Catarina