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, Arquivo Histórico de Joinville, Joinville

, Arquivo Histórico de Joinville, Joinville

, Arquivo Histórico de Joinville, Joinville jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Arquivo Histórico de Joinville

Adresse : Avenida Hermann August Lepper, 650

Ville : 89221-005 Joinville

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Mercredi 10 juin, 19h00 Arquivo Histórico de Joinville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T00:00:00+02:00 – 2026-06-11T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00 – 2026-06-11T01:30:00+02:00

Arquivo Histórico de Joinville Avenida Hermann August Lepper, 650 Joinville 89221-005 Saguaçu Santa Catarina

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