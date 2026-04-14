Visite découverte du château du Grand Jardin, Château du Grand Jardin, Joinville

Visite découverte du château du Grand Jardin 6 et 7 juin Château du Grand Jardin Haute-Marne

Entrée gratuite les deux jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Sur plus de 4,5 hectares, le site du château du Grand Jardin se compose de deux jardins, labellisés «Jardin remarquable». Restitué dans les années 1990, le jardin d’esprit Renaissance nous plonge dans une nature parfaitement maîtrisée, organisée en carrés à compartiments fleuris, labyrinthe et topiaires de buis.

Le parc pittoresque offre une succession de tableaux composés d’arbres exotiques pour la plupart, d’allées sinueuses et d’une pièce d’eau.

Ne manquez pas la collection nationale de buis qui recense 153 variétés de ce végétal étonnant !

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Sur plus de 4,5 hectares, le site du château du Grand Jardin se compose de deux jardins, labellisés «Jardin remarquable». Restitué dans les années 1990, le jardin d’esprit Renaissance nous plonge une…

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