Joinville

La rue aux enfants Joinville

Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

LA RUE AUX ENFANTS arrive à Joinville !

La rue se transforme en espace de jeux et d’animations pour les enfants et leurs familles.

Au programme

• Jeux

• Ateliers

• Animations pour petits et grands

Venez profiter d’un après-midi convivial et festif au cœur de la ville. .

Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

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English :

L’événement La rue aux enfants Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-05-18 par Antenne de Joinville