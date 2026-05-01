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La rue aux enfants Joinville Joinville

La rue aux enfants Joinville Joinville

La rue aux enfants Joinville Joinville samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue Aristide Briand

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Joinville

La rue aux enfants Joinville

Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
LA RUE AUX ENFANTS arrive à Joinville !
La rue se transforme en espace de jeux et d’animations pour les enfants et leurs familles.
Au programme
• Jeux
• Ateliers
• Animations pour petits et grands
Venez profiter d’un après-midi convivial et festif au cœur de la ville.   .

Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01 

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English :

L’événement La rue aux enfants Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-05-18 par Antenne de Joinville

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