La rue aux enfants Joinville Joinville
La rue aux enfants Joinville Joinville samedi 23 mai 2026.
Joinville
La rue aux enfants Joinville
Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
LA RUE AUX ENFANTS arrive à Joinville !
La rue se transforme en espace de jeux et d’animations pour les enfants et leurs familles.
Au programme
• Jeux
• Ateliers
• Animations pour petits et grands
Venez profiter d’un après-midi convivial et festif au cœur de la ville. .
Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
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English :
L’événement La rue aux enfants Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-05-18 par Antenne de Joinville
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