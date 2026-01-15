Cinéma à l’auditoire de Joinville Olivia Joinville
2026-02-24
Tout public
Nouveau animé à découvrir à l’Auditoire de Joinville Olivia à 18h (durée 1h11)
Synopsis À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.
Ouverture de l’accueil billetterie dès 30 min avant le début de la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
