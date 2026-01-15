cinéma à l’auditoire de Joinville Dossier 137 Joinville
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Tout public
Découvrez le nouveau film intitulé Dossier 137 à l’auditoire de Joinville à 20h durée 1h55
Synopsis Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro
Ouverture de l’accueil billetterie dès 30min avant le début de la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
L’événement cinéma à l’auditoire de Joinville Dossier 137 Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville