Joinville

Nature et chasse en fête

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Tout public

Le week-end des 23 et 24 mai prochains s’annonce festif au château du Grand Jardin à Joinville. La fédération des chasseurs de la Haute-Marne y organise son événement Nature et chasse en fête . L’occasion pour tous, chasseurs ou non, de profiter du lieu et de ses nombreuses animations, gratuites.

Au programme

Animations pour toute la famille

– Marché du terroir avec + de 70 exposants

– Guinguette et trompes de chasse

– Village chien

– Rallye nature

– Expo des trophées

Venez vivre une immersion unique dans le monde de la nature, du terroir et de la chasse, entre traditions, musique et animations ludiques ! .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Nature et chasse en fête Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville