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Nature et chasse en fête Joinville

Nature et chasse en fête Joinville samedi 23 mai 2026.

Adresse : Château du Grand Jardin

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Joinville

Nature et chasse en fête

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Tout public
Le week-end des 23 et 24 mai prochains s’annonce festif au château du Grand Jardin à Joinville. La fédération des chasseurs de la Haute-Marne y organise son événement Nature et chasse en fête . L’occasion pour tous, chasseurs ou non, de profiter du lieu et de ses nombreuses animations, gratuites.

Au programme
Animations pour toute la famille
– Marché du terroir avec + de 70 exposants
– Guinguette et trompes de chasse
– Village chien
– Rallye nature
– Expo des trophées
Venez vivre une immersion unique dans le monde de la nature, du terroir et de la chasse, entre traditions, musique et animations ludiques !   .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54  joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Nature et chasse en fête Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville

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