Nature et chasse en fête Joinville
Nature et chasse en fête Joinville samedi 23 mai 2026.
Joinville
Nature et chasse en fête
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Tout public
Le week-end des 23 et 24 mai prochains s’annonce festif au château du Grand Jardin à Joinville. La fédération des chasseurs de la Haute-Marne y organise son événement Nature et chasse en fête . L’occasion pour tous, chasseurs ou non, de profiter du lieu et de ses nombreuses animations, gratuites.
Au programme
Animations pour toute la famille
– Marché du terroir avec + de 70 exposants
– Guinguette et trompes de chasse
– Village chien
– Rallye nature
– Expo des trophées
Venez vivre une immersion unique dans le monde de la nature, du terroir et de la chasse, entre traditions, musique et animations ludiques ! .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
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English :
L’événement Nature et chasse en fête Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville
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