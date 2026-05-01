Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville
Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville vendredi 29 mai 2026.
Joinville
Spectacle Les hommes se cachent pour mentir
La Lucarne Joinville Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
Une comédie rythmée et mordante où les mensonges s’enchainent à une vitesse folle. Pris dans leurs propres contradictions, 2 hommes tentent de sauver les apparences mais chaque excuse les entraine un peu plus loin dans l’absurde. Entre quiproquos, révélations et situations totalement déjantées, la vérité n’a jamais été aussi difficile à avouer. .
La Lucarne Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
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English :
L’événement Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville
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