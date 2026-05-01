Joinville

Spectacle Les hommes se cachent pour mentir

La Lucarne Joinville Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Une comédie rythmée et mordante où les mensonges s’enchainent à une vitesse folle. Pris dans leurs propres contradictions, 2 hommes tentent de sauver les apparences mais chaque excuse les entraine un peu plus loin dans l’absurde. Entre quiproquos, révélations et situations totalement déjantées, la vérité n’a jamais été aussi difficile à avouer. .

La Lucarne Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

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English :

L’événement Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville