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Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville

Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville

Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville vendredi 29 mai 2026.

Adresse : La Lucarne

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joinville

Spectacle Les hommes se cachent pour mentir

La Lucarne Joinville Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Tout public
Une comédie rythmée et mordante où les mensonges s’enchainent à une vitesse folle. Pris dans leurs propres contradictions, 2 hommes tentent de sauver les apparences mais chaque excuse les entraine un peu plus loin dans l’absurde. Entre quiproquos, révélations et situations totalement déjantées, la vérité n’a jamais été aussi difficile à avouer.   .

La Lucarne Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01 

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English :

L’événement Spectacle Les hommes se cachent pour mentir Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville

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