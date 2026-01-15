cinéma à l’auditoire de Joinville La femme de ménage Joinville

cinéma à l’auditoire de Joinville La femme de ménage

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Tout public

Découvrez le nouveau film La femme de ménage à l’Auditoire de Joinville durée 2h13

Synopsis En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Ouverture de la billetterie dès 30 min avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

