cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga Joinville
cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga Joinville mardi 31 mars 2026.
cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Tout public
Retrouvez le film Rue Malaga à 18h à l’auditoire de Joinville durée 1h56
Synopsis Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.
Ouverture de l’accueil billetterie dès 30 min avant la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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English :
L’événement cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga Joinville a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Joinville
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