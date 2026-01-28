Fête des jardins célestes Joinville

Fête des jardins célestes

Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-05-10

2026-05-10

Tout public

Parce que restaurer le couvent c’est aussi révéler ses jardins, l’ACACJ (Association du Couvent des Annonciades Célestes de Joinville), a décidé de faire de cet écrin, le temps d’un dimanche, le rendez-vous des amoureux de la nature.

Pépiniéristes, artisans, créateurs, acteurs engagés pour l’environnement… autant de découvertes et de rencontres qui animeront les jardins du couvent pour cette première édition ! .

Couvent des Annonciades Célestes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 58 96 88 70

