Jardins du Couvent des Annonciades Célestes, Jardins du Couvent des Annonciades Célestes, Joinville

Jardins du Couvent des Annonciades Célestes 6 et 7 juin Jardins du Couvent des Annonciades Célestes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En déambulant dans le parc, on découvre progressivement différentes vues sur le couvent et sur la vallée de la Marne.

Jardins du Couvent des Annonciades Célestes 22, avenue Irma Masson 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 06 58 96 88 70 https://www.couventdesannonciadescelestes.com/ Les jardins entourent l’ancien Couvent des Annonciades Célestes de Joinville. Longtemps à l’abandon, depuis 2019, ils font l’objet d’une restauration progressive. On y trouve notamment un oratoire, un vivier et l’emplacement d’un cloître disparu. Stationnement automobile dans la rue ou accès à pied ou en mode actif depuis l’ensemble de la ville.

En déambulant dans le parc, on découvre progressivement différentes vues sur le couvent et sur la vallée de la Marne.

© Anthony Koenig