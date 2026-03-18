Café philo

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Tout public

Retour de l’une des animations phare de la médiathèque de Joinville, le café philo !

Tous les jeudis, venez participer à un échange philosophique en compagnie de Didier Martz.

Cette semaine, la thématique sera Qu’est-ce qu’un homme aujourd’hui ? Le féminisme est en passe d’être victorieux, mais ce triomphe du féminin signifie-t-il la défaite du masculin ? Et des hommes, en crise de virilité , mal dans leur peau ? .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

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English :

L’événement Café philo Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville