Joinville

Spectacle Attendez, ce n’est pas fini…le meilleur arrive !

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Spectacle Attendez, ce n’est pas fini, le meilleur arrive… par la compagnie ça change un peu

A partir de 14 ans durée 1h10min

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque de la Haute-Marne, service de Département, en partenariat avec la Médiathèque de Joinville présente ce spectacle de contes revisités.

Il était une fois… des contes de fées qui pendant des lustres ont proposé une image de la femme belle, douce, naïve, prête à tout par amour, rêvant d’être mariée à un beau prince courageux, sexy, avec un sourire d’une blancheur Ultra Bright et d’avoir beaucoup d’enfants.

Et si Blanche Neige était en fait une jeune fille très simplette.

Et si la méchante sorcière appelait Car Glace pour réparer son miroir.

Et si La Belle au Bois Dormant avait eu mauvaise haleine.

Et si le Prince était un petit un petit voyou.

Et si la petite Sirène sentait le hareng pas frais…

Mais attendez, ce n’est pas fini, le meilleur arrive… .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

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English :

L’événement Spectacle Attendez, ce n’est pas fini…le meilleur arrive ! Joinville a été mis à jour le 2026-02-26 par Antenne de Joinville