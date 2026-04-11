Joinville

Visite thématique à Joinville Les plantes médicinales, du Grand Jardin à l’apothicairerie de l’hôpital de Joinville

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Au départ du château du Grand Jardin, cette visite vous invite à découvrir le XVIe siècle à Joinville au travers d’une thématique particulière les plantes médicinales. Dans un premier temps, elle vous emmènera à la rencontre du carré des simples du château où les plantes médicinales seront à voir, toucher et sentir. Dans un deuxième temps, après avoir cheminé jusqu’à l’hôpital de Joinville, il s’agira d’évoquer leurs usages, parfois attendus, plus souvent farfelus, dans les soins d’autrefois. Cette visite thématique est proposée dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins .

Nombre de places limitées à 18 personnes, pensez à réserver en cliquant sur le lien internet ou auprès de l’équipe du château du grand jardin .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Visite thématique à Joinville Les plantes médicinales, du Grand Jardin à l’apothicairerie de l’hôpital de Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne