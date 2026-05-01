Joinville

Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

La topiaire, qu’est-ce que c’est ? C’est une sculpture végétale. L’art de tailler les végétaux pour leur donner des formes aurait une origine antique. La topiaire viendrait du nom de Topiarius , terme utilisé par l’auteur Pline (62-113 après J.-C) pour désigner les jardiniers.

Ces 9 et 10 mai, c’est la 5e édition des Journées Mondiales de la Topiaire et pour la première fois, deux jardins haut-marnais participent à ces journées le château du Grand Jardin et les Jardins de Silière à Cohons. L’occasion de découvrir cet art étonnant dans notre département !

Au château du Grand Jardin (uniquement le 10 mai)

=> 10h-17h Démonstration de taille et rencontre avec Cédric Bronnimann, chef-jardinier et 1er prix du concours Henchman 2025 catégorie topiaires professionnelles à l’échelle européenne.

=> A 10h30 et 14h visites guidées sur le thème des topiaires

– Comprises dans le billet d’entrée aux tarifs habituels.

Ouverture du site le 10 mai, de 10h à 12h30 et 13h30-18h.

Les Journées Mondiales de la Topiaire ont été créées à l’initiative du jardin anglais de Levens Hall, en partenariat avec l’Association Française pour l’Art Topiaire et le Buis .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne de Joinville