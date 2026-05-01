Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin Joinville
Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin Joinville dimanche 10 mai 2026.
Joinville
Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
La topiaire, qu’est-ce que c’est ? C’est une sculpture végétale. L’art de tailler les végétaux pour leur donner des formes aurait une origine antique. La topiaire viendrait du nom de Topiarius , terme utilisé par l’auteur Pline (62-113 après J.-C) pour désigner les jardiniers.
Ces 9 et 10 mai, c’est la 5e édition des Journées Mondiales de la Topiaire et pour la première fois, deux jardins haut-marnais participent à ces journées le château du Grand Jardin et les Jardins de Silière à Cohons. L’occasion de découvrir cet art étonnant dans notre département !
Au château du Grand Jardin (uniquement le 10 mai)
=> 10h-17h Démonstration de taille et rencontre avec Cédric Bronnimann, chef-jardinier et 1er prix du concours Henchman 2025 catégorie topiaires professionnelles à l’échelle européenne.
=> A 10h30 et 14h visites guidées sur le thème des topiaires
– Comprises dans le billet d’entrée aux tarifs habituels.
Ouverture du site le 10 mai, de 10h à 12h30 et 13h30-18h.
Les Journées Mondiales de la Topiaire ont été créées à l’initiative du jardin anglais de Levens Hall, en partenariat avec l’Association Française pour l’Art Topiaire et le Buis .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée mondiale de l’art topiaire Château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Fête des jardins célestes Joinville 10 mai 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville La maison des femmes Joinville 12 mai 2026
- cinéma à l’auditoire de Joinville La femme de ménage Joinville 12 mai 2026
- Nature et chasse en fête Joinville 23 mai 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville Olivia Joinville 26 mai 2026